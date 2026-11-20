Vor 3 Jahren wurde das AEVIS VICTORIA SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 17.30 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 57.803 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (14.10 CHF), wäre das Investment nun 815.03 CHF wert. Damit wäre die Investition um 18.50 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von AEVIS VICTORIA SA bezifferte sich zuletzt auf 1.20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch