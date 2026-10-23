SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem AEVIS VICTORIA SA-Papier statt. Zum Handelsende standen AEVIS VICTORIA SA-Anteile an diesem Tag bei 18.35 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5.450 AEVIS VICTORIA SA-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 79.29 CHF, da sich der Wert einer AEVIS VICTORIA SA-Aktie am 22.10.2026 auf 14.55 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 20.71 Prozent eingebüsst.

AEVIS VICTORIA SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch