AEVIS VICTORIA Aktie 47863410 / CH0478634105
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09.10.2026 10:02:31
SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in AEVIS VICTORIA SA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
AEVIS VICTORIA SA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der AEVIS VICTORIA SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11.85 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investierten, hätten nun 84.388 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 08.10.2026 1’257.38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 14.90 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25.74 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte AEVIS VICTORIA SA einen Börsenwert von 1.26 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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