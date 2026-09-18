AEVIS VICTORIA Aktie 47863410 / CH0478634105
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18.09.2026 10:02:29
SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AEVIS VICTORIA SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in AEVIS VICTORIA SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden AEVIS VICTORIA SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13.60 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investierten, hätten nun 73.529 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.09.2026 1’088.24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 14.80 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 8.82 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von AEVIS VICTORIA SA belief sich zuletzt auf 1.17 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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