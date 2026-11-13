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|Profitable AEVIS VICTORIA SA-Anlage?
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13.11.2026 10:02:23
SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen AEVIS VICTORIA SA-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das AEVIS VICTORIA SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12.80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.813 AEVIS VICTORIA SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 110.55 CHF, da sich der Wert eines AEVIS VICTORIA SA-Anteils am 12.11.2026 auf 14.15 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10.55 Prozent angewachsen.
Alle AEVIS VICTORIA SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.20 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu AEVIS VICTORIA SA
Analysen zu AEVIS VICTORIA SA
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AEVIS VICTORIA am 13.11.2026
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