SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das AEVIS VICTORIA SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12.80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.813 AEVIS VICTORIA SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 110.55 CHF, da sich der Wert eines AEVIS VICTORIA SA-Anteils am 12.11.2026 auf 14.15 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10.55 Prozent angewachsen.

Alle AEVIS VICTORIA SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch