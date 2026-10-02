SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das AEVIS VICTORIA SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der AEVIS VICTORIA SA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13.00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7.692 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 113.46 CHF, da sich der Wert einer AEVIS VICTORIA SA-Aktie am 01.10.2026 auf 14.75 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13.46 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von AEVIS VICTORIA SA belief sich zuletzt auf 1.34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch