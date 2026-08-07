SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adval Tech von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Adval Tech-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 185.00 CHF. Bei einem Adval Tech-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.405 Adval Tech-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.08.2026 auf 43.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 232.43 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 76.76 Prozent verkleinert.

Adval Tech wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31.37 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch