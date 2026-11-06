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|Adval Tech-Investition im Blick
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06.11.2026 10:02:07
SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adval Tech von vor 10 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Adval Tech-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Adval Tech-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Adval Tech-Anteile 227.80 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 43.898 Adval Tech-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 44.60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1’957.86 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 80.42 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Adval Tech bezifferte sich zuletzt auf 31.39 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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