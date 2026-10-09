Adval Tech Aktie 896792 / CH0008967926
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09.10.2026 10:02:31
SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adval Tech-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Adval Tech-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren wurde das Adval Tech-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 232.60 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4.299 Adval Tech-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Adval Tech-Aktie auf 42.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 180.57 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 81.94 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von Adval Tech betrug jüngst 30.63 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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