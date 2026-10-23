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|Profitables Adval Tech-Investment?
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23.10.2026 10:02:13
SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor 3 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Adval Tech-Aktie Anlegern gebracht.
Am 23.10.2023 wurde die Adval Tech-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 111.00 CHF. Bei einem Adval Tech-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.901 Adval Tech-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 42.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38.38 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 61.62 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Adval Tech eine Börsenbewertung in Höhe von 32.96 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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