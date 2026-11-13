SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adval Tech-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das Adval Tech-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Adval Tech-Papier an diesem Tag 40.00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2.500 Adval Tech-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 105.00 CHF, da sich der Wert einer Adval Tech-Aktie am 12.11.2026 auf 42.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5.00 Prozent zugenommen.

Adval Tech wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31.29 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch