Adval Tech Aktie 896792 / CH0008967926
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18.09.2026 10:02:29
SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Adval Tech-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Adval Tech-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Adval Tech-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 40.00 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 25.000 Adval Tech-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 41.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’040.00 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 4.00 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Adval Tech eine Börsenbewertung in Höhe von 28.20 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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