Adecco Aktie 1213860 / CH0012138605
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende Adecco SA-Investition?
|
21.09.2026 10:02:30
SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adecco SA von vor 10 Jahren angefallen
Wer vor Jahren in Adecco SA eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Adecco SA-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Adecco SA-Papier an diesem Tag bei 53.38 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.873 Adecco SA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 46.16 CHF, da sich der Wert einer Adecco SA-Aktie am 18.09.2026 auf 24.64 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 53.84 Prozent.
Jüngst verzeichnete Adecco SA eine Marktkapitalisierung von 4.25 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Adecco SA
|
11:12
|Adecco-Aktie etwas fester: Moody's bestätigt "Baa1"-Kreditrating - Ausblick auf "negativ" gesenkt (AWP)
|
17.09.26
|Adecco-Aktie höher: Akkodis bekommt neuen Chef für Deutschland und Österreich (AWP)
|
16.09.26
|Adecco führt KI-Lösung Agentforce weltweit ein - Aktie in Rot (AWP)
|
14.09.26
|SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adecco SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Optimismus in Zürich: Anleger lassen SPI zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|SPI aktuell: SPI zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
07.09.26
|SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adecco SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)