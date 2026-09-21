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Adecco Aktie 1213860 / CH0012138605

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Lohnende Adecco SA-Investition? 21.09.2026 10:02:30

SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adecco SA von vor 10 Jahren angefallen

SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adecco SA von vor 10 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Adecco SA eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Adecco
24.72 CHF -0.09%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Adecco SA-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Adecco SA-Papier an diesem Tag bei 53.38 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.873 Adecco SA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 46.16 CHF, da sich der Wert einer Adecco SA-Aktie am 18.09.2026 auf 24.64 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 53.84 Prozent.

Jüngst verzeichnete Adecco SA eine Marktkapitalisierung von 4.25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Adecco
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