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09.11.2026 10:02:21
SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adecco SA von vor 5 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Adecco SA-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Adecco SA-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 46.22 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Adecco SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21.636 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2026 490.70 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 22.68 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 50.93 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Adecco SA belief sich zuletzt auf 3.92 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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