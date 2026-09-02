SPI-Titel Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Addex Therapeutics von vor einem Jahr bedeutet

Addex Therapeutics-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 0.06 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 17’857.143 Addex Therapeutics-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 0.03 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 464.29 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 53.57 Prozent abgenommen.

Addex Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch