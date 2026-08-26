SPI-Titel Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Addex Therapeutics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 26.08.2016 wurde das Addex Therapeutics-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2.82 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Addex Therapeutics-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35.461 Addex Therapeutics-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 0.03 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 0.91 CHF wert. Damit wäre die Investition um 99.09 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Addex Therapeutics eine Marktkapitalisierung von 3.34 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch