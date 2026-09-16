SPI-Titel Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Addex Therapeutics von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Addex Therapeutics-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1.50 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Addex Therapeutics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66.667 Addex Therapeutics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0.02 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.61 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 98.39 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Addex Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 2.91 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch