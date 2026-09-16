Addex Therapeutics Aktie 2985075 / CH0029850754
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Addex Therapeutics-Investment im Blick
|
16.09.2026 10:02:28
SPI-Titel Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Addex Therapeutics von vor 5 Jahren gekostet
Bei einem frühen Investment in Addex Therapeutics-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Addex Therapeutics-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1.50 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Addex Therapeutics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66.667 Addex Therapeutics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0.02 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.61 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 98.39 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Addex Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 2.91 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Addex Therapeutics Ltd.
|
10:02
|SPI-Titel Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Addex Therapeutics von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Freundlicher Handel: SPI präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Handel in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Börse Zürich in Rot: SPI fällt am Donnerstagmittag zurück (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Handel in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI schwächer (finanzen.ch)
|
09.09.26
|SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Addex Therapeutics von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Addex Therapeutics Ltd.
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Fed-Zinsentscheid: SMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Mittwoch zu Aufschlägen, während der deutsche Leitindex seitwärts notiert. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.