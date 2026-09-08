SPI-Titel Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Accelleron Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Accelleron Industries-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Accelleron Industries-Aktie bei 69.75 CHF. Bei einem Accelleron Industries-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.337 Accelleron Industries-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.09.2026 1’086.74 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 75.80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 8.67 Prozent.

Accelleron Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7.15 Mrd. CHF gelistet. Die Erstnotiz des Accelleron Industries-Anteils fand am 03.10.2022 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Accelleron Industries-Anteils belief sich damals auf 18.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch