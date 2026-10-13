Accelleron Industries Aktie 116936091 / CH1169360919
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13.10.2026 10:02:21
SPI-Titel Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Accelleron Industries von vor 3 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Accelleron Industries-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Accelleron Industries-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 23.60 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Accelleron Industries-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.237 Accelleron Industries-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 70.85 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 300.21 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 200.21 Prozent.
Der Börsenwert von Accelleron Industries belief sich zuletzt auf 6.65 Mrd. CHF. Der Accelleron Industries-Börsengang fand am 03.10.2022 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des Accelleron Industries-Papiers lag damals bei 18.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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