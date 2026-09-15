Accelleron Industries Aktie 116936091 / CH1169360919
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15.09.2026 10:02:07
SPI-Titel Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Accelleron Industries von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Accelleron Industries-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Accelleron Industries-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23.72 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 421.585 Accelleron Industries-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 70.25 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29’616.36 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 196.16 Prozent erhöht.
Alle Accelleron Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7.02 Mrd. CHF. Accelleron Industries-Anteile wurde am 03.10.2022 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Die Accelleron Industries-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 18.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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