Accelleron Industries Aktie 116936091 / CH1169360919
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18.08.2026 10:02:13
SPI-Titel Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Accelleron Industries-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Accelleron Industries eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 18.08.2023 wurde die Accelleron Industries-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 22.96 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 43.554 Accelleron Industries-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (79.30 CHF), wäre die Investition nun 3’453.83 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 245.38 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Accelleron Industries belief sich zuletzt auf 7.05 Mrd. CHF. Accelleron Industries-Anteile wurde am 03.10.2022 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Accelleron Industries-Aktie belief sich damals auf 18.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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