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|Zuger Kantonalbank-Performance im Blick
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11.11.2026 10:02:29
SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zuger Kantonalbank von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Zuger Kantonalbank gewesen.
Am 11.11.2023 wurden Zuger Kantonalbank-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 7’860.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Zuger Kantonalbank-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.013 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11’400.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145.04 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45.04 Prozent gesteigert.
Zuger Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.31 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zuger Kantonalbank
Analysen zu Zuger Kantonalbank
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Zuger Kantonalbank am 11.11.2026
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