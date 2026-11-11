SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zuger Kantonalbank von vor 3 Jahren verdient

Am 11.11.2023 wurden Zuger Kantonalbank-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 7’860.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Zuger Kantonalbank-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.013 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11’400.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145.04 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45.04 Prozent gesteigert.

Zuger Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch