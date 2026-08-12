SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zuger Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen

Am 12.08.2025 wurde die Zuger Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8’720.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Zuger Kantonalbank-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.147 Zuger Kantonalbank-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’697.25 CHF, da sich der Wert eines Zuger Kantonalbank-Anteils am 11.08.2026 auf 10’200.00 CHF belief. Aus 10’000 CHF wurden somit 11’697.25 CHF, was einer positiven Performance von 16.97 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Zuger Kantonalbank belief sich zuletzt auf 2.98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch