SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zuger Kantonalbank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Zuger Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 6’700.00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.493 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’895.52 CHF, da sich der Wert einer Zuger Kantonalbank-Aktie am 22.09.2026 auf 10’650.00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 58.96 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Zuger Kantonalbank zuletzt 3.05 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch