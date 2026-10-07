SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zuger Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das Zuger Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Zuger Kantonalbank-Papier bei 8’780.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.114 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 11’050.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’258.54 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25.85 Prozent vermehrt.

Zuger Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch