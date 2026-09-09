Zuger Kantonalbank Aktie 49389124 / CH0493891243
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09.09.2026 10:02:26
SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zuger Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Zuger Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde das Zuger Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8’780.00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 0.011 Zuger Kantonalbank-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Zuger Kantonalbank-Aktie auf 10’550.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120.16 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20.16 Prozent angewachsen.
Alle Zuger Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.06 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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