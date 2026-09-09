SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zuger Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde das Zuger Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8’780.00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 0.011 Zuger Kantonalbank-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Zuger Kantonalbank-Aktie auf 10’550.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120.16 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20.16 Prozent angewachsen.

Alle Zuger Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch