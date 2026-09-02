SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zuger Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Die Zuger Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4’921.00 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 2.032 Zuger Kantonalbank-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 21’438.73 CHF, da sich der Wert einer Zuger Kantonalbank-Aktie am 01.09.2026 auf 10’550.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 114.39 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Zuger Kantonalbank einen Börsenwert von 2.98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch