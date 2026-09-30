Zuger Kantonalbank Aktie 49389124 / CH0493891243
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30.09.2026 10:02:14
SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zuger Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zuger Kantonalbank-Aktie Investoren gebracht.
Das Zuger Kantonalbank-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Zuger Kantonalbank-Papier an diesem Tag bei 4’945.00 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 0.020 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 222.45 CHF, da sich der Wert einer Zuger Kantonalbank-Aktie am 29.09.2026 auf 11’000.00 CHF belief. Damit wäre die Investition 122.45 Prozent mehr wert.
Der Zuger Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 3.18 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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