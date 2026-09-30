SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zuger Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Zuger Kantonalbank-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Zuger Kantonalbank-Papier an diesem Tag bei 4’945.00 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 0.020 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 222.45 CHF, da sich der Wert einer Zuger Kantonalbank-Aktie am 29.09.2026 auf 11’000.00 CHF belief. Damit wäre die Investition 122.45 Prozent mehr wert.

Der Zuger Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 3.18 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch