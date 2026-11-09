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09.11.2026 10:02:21
SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zug Estates B von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Zug Estates B-Aktien verdienen können.
Am 09.11.2025 wurde die Zug Estates B-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2’120.00 CHF wert. Bei einem Zug Estates B-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.472 Zug Estates B-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 2’190.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’033.02 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 3.30 Prozent gleich.
Alle Zug Estates B-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.12 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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