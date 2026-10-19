SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zug Estates B-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Zug Estates B-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1’510.00 CHF wert. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.662 Zug Estates B-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 16.10.2026 1’483.44 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2’240.00 CHF belief. Die Steigerung von 1’000 CHF zu 1’483.44 CHF entspricht einer Performance von +48.34 Prozent.

Zug Estates B erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch