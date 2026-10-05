Zug Estate b Aktie 14805212 / CH0148052126
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05.10.2026 10:02:19
SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zug Estates B-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Zug Estates B-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 05.10.2016 wurde das Zug Estates B-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Zug Estates B-Aktie betrug an diesem Tag 1’682.00 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zug Estates B-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5.945 Zug Estates B-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Zug Estates B-Aktie auf 2’230.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’258.03 CHF wert. Damit wäre die Investition 32.58 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte Zug Estates B einen Börsenwert von 1.14 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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