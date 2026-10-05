SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zug Estates B-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 05.10.2016 wurde das Zug Estates B-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Zug Estates B-Aktie betrug an diesem Tag 1’682.00 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zug Estates B-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5.945 Zug Estates B-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Zug Estates B-Aktie auf 2’230.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’258.03 CHF wert. Damit wäre die Investition 32.58 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Zug Estates B einen Börsenwert von 1.14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch