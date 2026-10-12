Zug Estate b Aktie 14805212 / CH0148052126
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12.10.2026 10:02:29
SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Zug Estates B-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 1 Jahr wurden Zug Estates B-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 2’130.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.047 Zug Estates B-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2026 auf 2’250.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105.63 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5.63 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Zug Estates B eine Börsenbewertung in Höhe von 1.15 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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