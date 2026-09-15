SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie bei 19.45 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 514.139 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (51.60 CHF), wäre die Investition nun 26’529.56 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 165.30 Prozent.

Am Markt war Züblin (Zueblin Immobilien jüngst 173.22 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch