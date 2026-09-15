Züblin Aktie 31230968 / CH0312309682
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable Züblin (Zueblin Immobilien-Anlage?
|
15.09.2026 10:02:07
SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie bei 19.45 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 514.139 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (51.60 CHF), wäre die Investition nun 26’529.56 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 165.30 Prozent.
Am Markt war Züblin (Zueblin Immobilien jüngst 173.22 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
Analysen zu Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: SMI gibt kräftig nach -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.