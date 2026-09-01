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Züblin (Zueblin Immobilien-Anlage unter der Lupe 01.09.2026 10:02:33

SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Züblin
50.36 CHF 0.14%
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Heute vor 3 Jahren wurde das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an diesem Tag 26.80 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3.731 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Züblin (Zueblin Immobilien-Papiers auf 53.20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 198.51 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 98.51 Prozent.

Der Börsenwert von Züblin (Zueblin Immobilien belief sich jüngst auf 175.73 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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