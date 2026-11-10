SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie betrug an diesem Tag 19.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 52.632 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’694.74 CHF, da sich der Wert eines Züblin (Zueblin Immobilien-Papiers am 09.11.2026 auf 51.20 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 169.47 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Züblin (Zueblin Immobilien eine Marktkapitalisierung von 169.98 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch