Züblin Aktie 31230968 / CH0312309682
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|Züblin (Zueblin Immobilien-Investment
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08.09.2026 10:02:16
SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an diesem Tag bei 27.40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 36.496 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’912.41 CHF, da sich der Wert eines Züblin (Zueblin Immobilien-Anteils am 07.09.2026 auf 52.40 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 91.24 Prozent.
Insgesamt war Züblin (Zueblin Immobilien zuletzt 175.82 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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