Züblin Aktie 31230968 / CH0312309682
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|Züblin (Zueblin Immobilien-Anlage unter der Lupe
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29.09.2026 10:02:12
SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien gewesen.
Am 29.09.2023 wurde das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier an diesem Tag bei 26.60 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 37.594 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 49.80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’872.18 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 87.22 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Züblin (Zueblin Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 164.32 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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