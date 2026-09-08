SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zehnder A von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Zehnder A-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 102.60 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.975 Zehnder A-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 70.76 CHF, da sich der Wert einer Zehnder A-Aktie am 07.09.2026 auf 72.60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 29.24 Prozent abgenommen.

Zehnder A wurde am Markt mit 810.40 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch