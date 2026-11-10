|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrative Zehnder A-Anlage?
|
10.11.2026 10:02:07
SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zehnder A von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Zehnder A-Aktien gewesen.
Am 10.11.2016 wurde die Zehnder A-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 41.90 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Zehnder A-Aktie investierten, hätten nun 2.387 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Zehnder A-Anteile wären am 09.11.2026 173.75 CHF wert, da der Schlussstand 72.80 CHF betrug. Damit wäre die Investition 73.75 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Zehnder A belief sich zuletzt auf 804.34 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zehnder AG (A)
|
10:02
|SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zehnder A von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Schwacher Handel: SPI verliert zum Start (finanzen.ch)
|
03.11.26
|SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zehnder A von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
27.10.26
|SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zehnder A von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Zehnder Group liquidiert Joint Venture in China und senkt Kosten (EQS Group)
|
21.10.26
|Zehnder Group liquidates Joint Venture in China and cuts costs (EQS Group)
|
20.10.26
|SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zehnder A von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.10.26
|SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zehnder A-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Zehnder AG (A)
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI höher -- DAX deutlich im Plus -- Erholung an Asiens Börsen setzt sich fort
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die Börsen in Asien präsentieren sich am Dienstag höher.