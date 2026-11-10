SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zehnder A von vor 10 Jahren verdient

Am 10.11.2016 wurde die Zehnder A-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 41.90 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Zehnder A-Aktie investierten, hätten nun 2.387 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Zehnder A-Anteile wären am 09.11.2026 173.75 CHF wert, da der Schlussstand 72.80 CHF betrug. Damit wäre die Investition 73.75 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Zehnder A belief sich zuletzt auf 804.34 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch