Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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27.08.2026 10:02:02
SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ypsomed-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren Ypsomed-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 27.08.2021 wurde die Ypsomed-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 144.43 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Ypsomed-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6.924 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ypsomed-Aktie auf 400.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’772.30 CHF wert. Aus 1’000 CHF wurden somit 2’772.30 CHF, was einer positiven Performance von 177.23 Prozent entspricht.
Ypsomed wurde am Markt mit 4.94 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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