Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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06.08.2026 10:02:29
SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ypsomed von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Ypsomed-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde das Ypsomed-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Ypsomed-Anteile 190.32 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Ypsomed-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5.254 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’022.90 CHF, da sich der Wert eines Ypsomed-Papiers am 05.08.2026 auf 385.00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 102.29 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Ypsomed belief sich zuletzt auf 4.74 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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