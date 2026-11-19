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19.11.2026 10:02:05
SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ypsomed-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ypsomed-Aktie gebracht.
Am 19.11.2021 wurden Ypsomed-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 178.87 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.591 Ypsomed-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 438.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’450.91 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 145.09 Prozent angezogen.
Ypsomed wurde am Markt mit 5.12 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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