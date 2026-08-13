Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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13.08.2026 10:02:20
SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ypsomed-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurde die Ypsomed-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Ypsomed-Papiers betrug an diesem Tag 386.50 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 25.873 Ypsomed-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’489.00 CHF, da sich der Wert eines Ypsomed-Anteils am 12.08.2026 auf 405.40 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 4.89 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Ypsomed belief sich zuletzt auf 4.97 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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