Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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24.09.2026 10:02:04
SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Ypsomed-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Das Ypsomed-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Ypsomed-Papier bei 147.17 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Ypsomed-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 67.949 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 24’339.41 CHF, da sich der Wert eines Ypsomed-Anteils am 23.09.2026 auf 358.20 CHF belief. Die Steigerung von 10’000 CHF zu 24’339.41 CHF entspricht einer Performance von +143.39 Prozent.
Ypsomed markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.36 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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