Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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20.08.2026 10:02:04
SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Ypsomed-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Ypsomed-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 256.50 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Ypsomed-Aktie investierten, hätten nun 0.390 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 160.47 CHF, da sich der Wert einer Ypsomed-Aktie am 19.08.2026 auf 411.60 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 60.47 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Ypsomed bezifferte sich zuletzt auf 4.99 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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