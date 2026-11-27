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27.11.2026 10:02:31
SPI-Papier Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Xlife Sciences von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Xlife Sciences-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Am 27.11.2025 wurden Xlife Sciences-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Xlife Sciences-Papier bei 17.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Xlife Sciences-Papier investiert hätte, hätte er nun 5.714 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 43.43 CHF, da sich der Wert eines Xlife Sciences-Papiers am 26.11.2026 auf 7.60 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 56.57 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von Xlife Sciences betrug jüngst 46.20 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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