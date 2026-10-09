Warteck Invest Aktie 261948 / CH0002619481
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09.10.2026 10:02:31
SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Warteck Invest von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Warteck Invest eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Warteck Invest-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Warteck Invest-Anteile bei 1’940.00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Warteck Invest-Aktie investierten, hätten nun 0.052 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.10.2026 98.45 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1’910.00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1.55 Prozent eingebüsst.
Die Marktkapitalisierung von Warteck Invest belief sich zuletzt auf 591.88 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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