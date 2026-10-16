Warteck Invest Aktie 261948 / CH0002619481
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16.10.2026 10:02:18
SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Warteck Invest-Investment von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Warteck Invest-Einstiegs gewesen.
Das Warteck Invest-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Warteck Invest-Papier letztlich bei 2’410.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Warteck Invest-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.415 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Warteck Invest-Papiers auf 1’915.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 794.61 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -20.54 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Warteck Invest bezifferte sich zuletzt auf 589.70 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Warteck Invest am 16.10.2026
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