SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Warteck Invest-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das Warteck Invest-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Warteck Invest-Papier letztlich bei 2’410.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Warteck Invest-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.415 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Warteck Invest-Papiers auf 1’915.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 794.61 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -20.54 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Warteck Invest bezifferte sich zuletzt auf 589.70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch