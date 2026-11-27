Am 27.11.2025 wurde die Warteck Invest-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1’940.00 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Warteck Invest-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.515 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Warteck Invest-Papiers auf 1’925.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 992.27 CHF wert. Damit wäre die Investition 0.77 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Warteck Invest zuletzt 599.43 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch