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Warteck Invest Aktie 261948 / CH0002619481

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Rentable Warteck Invest-Anlage? 28.08.2026 10:02:25

SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Warteck Invest von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Warteck Invest-Aktien verdienen können.

Warteck Invest
1904.96 CHF -1.27%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Warteck Invest-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Warteck Invest-Papier letztlich bei 1’844.88 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Warteck Invest-Aktie investiert hat, hat nun 0.054 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 104.34 CHF, da sich der Wert einer Warteck Invest-Aktie am 27.08.2026 auf 1’925.00 CHF belief. Mit einer Performance von +4.34 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Warteck Invest belief sich jüngst auf 595.29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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